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Стрельба в ижевской школе ,  
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Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 17 человек

В результате стрельбы в ижевской школе № 88 погибли 17 человек, среди них — 11 детей. До этого сообщалось о 15 погибших. Пострадали 24 человека, из них 22 — дети, сообщал СК. В Удмуртии объявили трехдневный траур
Фото: AP
Фото: AP

При стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 17 человек, среди них — 11 детей, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на Следственный комитет, передает ТАСС.

«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет сообщал о 15 погибших и 24 пострадавших, среди которых 22 ребенка.

Главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин сообщил, что из 16 детей, госпитализированных с ранениями, девять находятся в реанимации, пишет «РИА Новости». «На сегодняшнее время в клинике находятся 18 пациентов, 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек девять находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал Шаклеин. По его словам, двое взрослых тоже находятся в реанимации.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание, убил двоих охранников, после чего открыл огонь по учителям и школьникам. Затем он покончил с собой.

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Нападавшим оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. При нем нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. СК также проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.

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По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).

Кремль назвал произошедшее терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ижевск стрельба Школа погибшие
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