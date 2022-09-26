Открывший стрельбу в ижевской школе стоял на учете с шизофренией

Устроивший стрельбу в ижевской школе №88 Артем Казанцев больше 10 лет стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». После нападения он покончил с собой

Открывший стрельбу в ижевской школе Артем Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения», заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу», — сказал он.

Телеграм-канал «112» уточняет, что нападавший состоит на учете с 2011 года, а последний раз был на приеме у психиатра неделю назад. Ранее о том, что стрелок стоял на учете, говорил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Baza пишет, что в квартире Казанцева проходят обыски. Полицейские получили информацию, что он мог оставить там взрывное устройство, эти данные проверяются.

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