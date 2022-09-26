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Стрельба в ижевской школе ,  
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Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске возросло до 15

Среди погибших — 11 детей. Ранение получили 24 человека, среди них 22 ребенка. В республике объявили трехдневный траур
Фото: Ильяс Бекмансуров / ТАСС
Фото: Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Число погибших в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска выросло до 15, ранения получили 24 человека, сообщил СК. Ранее было известно о 13 погибших и 21 раненом.

«15 погибли, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», — говорится в сообщении.

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РБК обратился за комментариями в пресс-службы регионального Минздрава и правительства региона.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание, убил двоих охранников, после чего открыл огонь по учителям и школьникам.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. При нем нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. СК проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.


По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение или ношение огнестрельного оружия).

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Кремль назвал стрельбу в школе терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Алена Прохоренко
стрельба Удмуртия Ижевск Школа
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