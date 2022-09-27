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Рябков сообщил о сохранении контактов между США и Россией

Замглавы МИД Рябков: Россия и США поддерживают контакты на высоком уровне

Взаимодействие между Россией и США сохраняется по разным линиям, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Первого канала»

«Но здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям: телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства — все это сохраняется и это будет продолжаться. », — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Москва продолжает говорить Вашингтону, что США должны перестать накачивать обстановку и не приближать ее к «опасной черте».

В МИДе увидели рост агрессии в политике США в отношении России
Политика
Сергей Рябков

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул, что страна, вероятно, не будет восстанавливать отношения с Москвой. В середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что отношения России с США сейчас находятся в нулевой точке, а диалог между двумя государствами отсутствует.

Последний разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Блинкеном состоялся 29 июля. Они обсуждали обмен заключенных граждан России и США — российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер.

Однако 25 сентября помощник президента США Джейк Салливан сообщил, что контакты между странами продолжаются в приватном порядке. Также после досрочной отставки посла США в России Джона Салливана на этот пост была выдвинута американский посол в Армении Линн Трейси. Россия уже дала одобрение на ее назначение.

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