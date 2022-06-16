В Кремле заявили об отсутствии диалога между Россией и США

Отношения России с Соединенными Штатами сейчас находятся в нулевой точке, диалог между двумя государствами отсутствует как таковой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

Представителя Кремля попросили оценить итоги саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 16 июня 2021 года в Женеве.

«Они (итоги саммита. — РБК) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах — дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — отметил Песков.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Ограничения затронули, в частности, высшее руководство страны, политиков, бизнесменов и членов их семей, а также отдельные сектора экономики. Под санкции попали российский ЦБ и некоторые банки. Кроме того, США и их союзники начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул, что страна, вероятно, не будет восстанавливать отношения с Москвой. В свою очередь, посол США в России Джон Салливан говорил, что Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты.

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При этом глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о налаживании контактов с зарубежными странами, подчеркивал, что Россия «серьезно подумает», нужно ли ей это, даже если Запад самостоятельно инициирует восстановление диалога. Москва объявила страны, которые ввели против нее санкции, недружественными и внесла их в специальный перечень. Туда попали в том числе США.