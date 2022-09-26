В МИДе увидели рост агрессии в политике США в отношении России

Сергей Рябков (Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press )

Линия Вашингтона в отношении Москвы становится все агрессивнее, Россия предостерегает США от опрометчивых шагов, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов. Сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии», — сказал он, отметив, что контакты между государствами продолжаются, в том числе по вопросам ядерной безопасности.

По его словам, Вашингтон также пытается настроить своих «сателлитов» на более жесткое и агрессивное противостояние Москве, тем не менее заявления о том, что Россия стала страной-изгоем, не соответствуют действительности.

О том, что контакты между российскими и американскими властями продолжаются в приватном порядке, говорил накануне помощник президента США Джейк Салливан. Кроме того, после досрочной отставки посла США в России Джона Салливана президент Джо Байден выдвинул на этот пост кандидатуру американского посла в Армении Линн Трейси. Россия уже дала агреман на ее назначение, теперь ее кандидатуру должен одобрить сенат США. Она может стать первой женщиной, которая возглавит американскую миссию в России.

Российские политики неоднократно обвиняли США в агрессии по отношению к стране и стремлении лишить другие государства самостоятельности, оставаясь «гегемоном». «Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», — говорил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.