Посольство сообщило об угрозе для контактов людей из-за запретов Эстонии

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С момента вступления запрета на въезд в Эстонию российских граждан через границу не пропустили несколько десятков россиян, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Эстонии. «До этого границу в сутки пересекали примерно 1 тыс. росграждан, включая лиц с действующими видами на жительство. Под угрозой поддержание родственных и человеческих контактов, посещение могил родных и близких», — добавили в пресс-службе.

По данным посольства, эстонские власти неоднократно препятствовали въезду граждан России в Эстонию, а количество таких случаев растет. «13 августа задержаны и высланы сотрудники газеты «Известия» — журналист К.В. Солдатова и оператор Д.Н. Тимофеев; 15 августа не дали въехать независимому журналисту Я. Варенику», — уточнили в диппредставительстве.

В пресс-службе дипмиссии заявили, что запрет на въезд в Эстонию российских граждан является «очередным проявлением антироссийской политики Таллина». «Данная акция идет в одном ряду с уже предпринятыми в этом году недружественными акциями в визовой сфере: прекращение с 10 марта выдачи росгражданам туристических виз, приостановление оформления им видов на жительство после 7 апреля, запрет с 18 августа въезда россиян — обладателей эстонских виз с деловыми, туристическими, культурными и спортивными целями, включая владельцев местной недвижимости», — отметили в посольстве.

Ранее, 7 сентября, Литва, Латвия и Эстония договорились

ограничить пересечение границ россиянами, причем как на границах с Россией, так и с Белоруссией. Исключения предлагалось сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для водителей грузовиков, а также для тех, кто навещает родственников. На следующий день к запрету стран Балтии присоединилась Польша.

Вскоре после этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика с 19 сентября запретит въезд гражданам России с шенгенскими визами независимо от страны выдачи. По его словам, аналогичный запрет планируют и другие прибалтийские страны.

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В тот же день в посольстве России в Латвии сообщили о «вопиющих нарушениях» со стороны латвийских пограничников. По данным дипмиссии, россияне при пересечении государственной границы Латвии сталкиваются с различными проблемами и провокациями, в том числе с требованиями подписать заявление с осуждением российских властей.