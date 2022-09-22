В районе центрального рынка Мелитополя произошел взрыв

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В городе Мелитополе (находится на юге Запорожской области, часть которой контролируют российские войска) произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Центрального рынка», — написал Рогов.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется, на место выехала полиция и экстренные службы.

С конца августа в Запорожской ВГА неоднократно сообщали о взрывах и работе системы ПВО в Мелитополе. Вечером 20 сентября на подлете к городу сбили украинский беспилотник, заявили в военно-гражданской администрации. Со следующего дня ВГА начала в Мелитополе контртеррористические учения.

На этой неделе, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской областях, на территории Запорожской области, контролируемой российскими военными, пройдет референдум о вхождении в состав России. ВГА Запорожской области планирует объявить независимость в административных границах региона, заявил Рогов.

Киев утраченные территории считает оккупированными. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».