В Мелитополе сработала система ПВО

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Мелитополе, который находится на подконтрольной России территории Запорожской области, «громко, но не очень», предварительно, работает система противовоздушной обороны, заявил в телеграм-канале член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В телеграм-канале администрации города указали, что «слышна работа зенитной установки».

Ранее днем 20 сентября в городе прошел «общенародный съезд граждан Запорожской области». Его участники приняли обращение в адрес ВГА региона «с требованием о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности региона».

Чуть позже запорожские власти объявили, что регион проведет референдум о присоединении к России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью 23–27 сентября.