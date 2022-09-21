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В администрации Мелитополя заявили о сбитом на подлете к городу дроне

В администрации Мелитополя заявили о сбитом на подлете к городу украинском беспилотнике

На подлете к Мелитополю сбит украинский разведывательно-ударный беспилотник, сообщает военно-гражданская администрация города в телеграм-канале.

Ранее власти города сообщали, что «слышна работа зенитной установки». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о работе системы противовоздушной обороны.

Теперь ВГА Мелитополя уточнила, что работала зенитная установка Росгвардии, сбив приближающийся к окрестностям города украинский дрон.

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Политика
Фото:РИА Новости

Мелитополь находится в подконтрольной России части Запорожской области. Днем 20 сентября в городе прошел «общенародный съезд граждан Запорожской области». Его участники приняли обращение в адрес ВГА региона «с требованием о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности региона».

Позднее запорожские власти объявили, что регион проведет референдум о присоединении к России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью 23–27 сентября.

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беспилотник Мелитополь Запорожская область
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