В ВГА Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе

В ВГА объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе

Цель маневров — обеспечение общественной безопасности, уточнил член главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов. На подконтрольной российским войскам территории региона должен пройти референдум о присоединении к России

Пророссийские власти Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

Маневры проходят с целью «обеспечения общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур». Их задачей является «отработка и слаживание действий правоохранительных органов», уточнил он.

«В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — написал Рогов.

На подконтрольных российским войскам территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября должен пройти референдум о присоединении к России. По словам Рогова, у жителей спросят: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Вопрос будет дублироваться на украинском языке.

С 23 по 26 сентября голосование будет проходить на дому, с 08:00 до 20:00, а 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00, рассказали власти. Всего на подконтрольной России территории области образовано 394 участка, еще 85 — за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР. В ВГА ожидают, что свой голос на референдуме отдадут более 500 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском Инструкции Pro x The Economist Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia Статьи Pro Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Статьи Pro Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Статьи

Сейчас Россия контролирует 73% территории области, уточнил Рогов.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал необходимость референдумов с восстановлением исторической справедливости.

Украинская сторона заявила, что позиция Киева не изменится, несмотря на референдумы. США и ЕС уже отказались признавать результаты голосования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Брюссель рассмотрит дополнительные санкции против России.