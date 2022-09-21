В ВГА объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе
Пророссийские власти Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.
Маневры проходят с целью «обеспечения общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур». Их задачей является «отработка и слаживание действий правоохранительных органов», уточнил он.
«В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — написал Рогов.
На подконтрольных российским войскам территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября должен пройти референдум о присоединении к России. По словам Рогова, у жителей спросят: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Вопрос будет дублироваться на украинском языке.
С 23 по 26 сентября голосование будет проходить на дому, с 08:00 до 20:00, а 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00, рассказали власти. Всего на подконтрольной России территории области образовано 394 участка, еще 85 — за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР. В ВГА ожидают, что свой голос на референдуме отдадут более 500 тыс. человек.
Сейчас Россия контролирует 73% территории области, уточнил Рогов.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал необходимость референдумов с восстановлением исторической справедливости.
Украинская сторона заявила, что позиция Киева не изменится, несмотря на референдумы. США и ЕС уже отказались признавать результаты голосования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Брюссель рассмотрит дополнительные санкции против России.