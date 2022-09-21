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В ВГА объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе

В ВГА Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе
Цель маневров — обеспечение общественной безопасности, уточнил член главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов. На подконтрольной российским войскам территории региона должен пройти референдум о присоединении к России

Пророссийские власти Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

Маневры проходят с целью «обеспечения общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур». Их задачей является «отработка и слаживание действий правоохранительных органов», уточнил он.

«В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — написал Рогов.

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Фото:РИА Новости

На подконтрольных российским войскам территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября должен пройти референдум о присоединении к России. По словам Рогова, у жителей спросят: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Вопрос будет дублироваться на украинском языке.

С 23 по 26 сентября голосование будет проходить на дому, с 08:00 до 20:00, а 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00, рассказали власти. Всего на подконтрольной России территории области образовано 394 участка, еще 85 — за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР. В ВГА ожидают, что свой голос на референдуме отдадут более 500 тыс. человек.

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Сейчас Россия контролирует 73% территории области, уточнил Рогов.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал необходимость референдумов с восстановлением исторической справедливости.

Украинская сторона заявила, что позиция Киева не изменится, несмотря на референдумы. США и ЕС уже отказались признавать результаты голосования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Брюссель рассмотрит дополнительные санкции против России.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Запорожская область Мелитополь контртеррористические учения
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