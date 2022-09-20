Турецкий банк Ziraat Bank сообщил о продолжении обслуживания карт «Мир»

После предупреждения Минфина США о риске вторичных санкций за сотрудничество с НСПК турецкие Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт «Мир». В крупнейшем Ziraat Bank сообщили, что не останавливали прием российских карт

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Крупнейший турецкий банк Ziraat Bank продолжает обслуживать российские карты «Мир», сообщили «РИА Новости» в кредитной организации.

«Да, вы можете пользоваться этой картой», — подтвердил агентству представитель банка.

Он также отметил, что никаких жалоб от граждан России в связи с использованием карты по ситуации на утро понедельника не поступало.

19 сентября два крупных турецких частных банка — Isbank и Denizbank прекратили обслуживание российских карт «Мир». В Isbank сказали, что приняли решение после заявление Минфина США по поводу сотрудничества финансовых организаций с платежной системой «Мир» и приостановили операции с ней. В Denizbank конкретной причины не назвали.

Неделей ранее американский Минфин указал, что финансовые организации, которые заключают новые или расширяют действующие соглашения с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». При этом сам оператор карт «Мир» под санкциями США не находится. Опрошенные РБК эксперты говорили, что турецкие банки серьезно отнесутся к риску санкций из-за сотрудничества с платежной системой «Мир».

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Введения санкций против российской платежной системы не исключали и в Евросоюзе. Такое решение может быть принято Брюсселем, если Россия не прекратит военную операцию на Украине, сообщал представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

В пресс-службе платежной системы «Мир» сообщили РБК, что ситуация с приемом и обслуживанием их карт в каждой конкретной стране зависит от позиции банков. «Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», — отмечается в сообщении.