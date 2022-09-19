Совбез заявил об интересе России и Китая к развитию военного партнерства

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Акции «Эталона» подскочили на 5% на фоне роста чистой прибыли в 9 раз Инвестиции, 11:35
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 11:29
Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Pro, 11:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:22
В ЕС призвали Турцию согласовывать внешнюю политику с Брюсселем Политика, 11:22
Президент Киргизии заявил о плане решать конфикты с Душанбе мирным путем Политика, 11:15
Похороны королевы Елизаветы II. Прямая трансляция Политика, 11:11
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 11:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Умер рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков Общество, 11:04
Головин оценил первый за пять месяцев гол за «Монако» Спорт, 10:55
Совбез заявил об интересе России и Китая к развитию военного партнерства Политика, 10:53
Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа Pro, 10:44
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 10:42
Была ли жизнь на Марсе: что успел сделать марсоход Perseverance. Видео Технологии и медиа, 10:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Совбез заявил об интересе России и Китая к развитию военного партнерства

Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

В ходе консультаций в Китае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи выразили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества двух стран, в том числе при проведении совместных учений, сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

Патрушев в ходе переговоров подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом внешней политики Москвы.

Главные заявления Путина после саммита ШОС. Видео
Политика

С начала года Китай и Россия провели несколько совместных военных учений. 15 сентября Минобороны России сообщило о начале военно-морских учений российского и китайского флотов в акватории Тихого океана.

После начала российской военной операции на Украине и введения санкций против России западными странами последние неоднократно выражали озабоченность укреплением отношений между Москвой и Пекином. 

С февраля Китай почти вдвое увеличил импорт российских энергоресурсов, в частности в августе Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в страну. С мая по июль Россия в шесть раз чаще стала использовать в своих платежах юань, поднявшись на третье место в мире по числу транзакций с китайской национальной валютой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images «70 часов сна на каждые 10 дней»: гендиректор Nike — про отдых
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари

На прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса выехал за рубеж и встретился с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В ходе встречи Путин среди прочего заявил, что Москва понимает «вопросы и озабоченности» Пекина в связи с украинским кризисом».

В США также опасались, что Китай поставляет России вооружение и помогает в обходе санкций, однако доказательств этому у Вашингтона нет, говорил президент Джо Байден. 

Тем не менее в Белом доме говорили, что Пекину не стоит вести дела с Москвой как обычно. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что «весь мир должен выступить против» действий России на Украине.

Теги
Персоны
Совет безопасности России Николай Патрушев Китай военное сотрудничество учения

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Байден заявил об отсутствии доказательств военной помощи России от Китая
Политика
В Белом доме заявили, что Китаю не время вести дела с Россией как обычно
Политика
Минобороны сообщило о совместных учениях России и Китая в Тихом океане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter