Совбез заявил об интересе России и Китая к развитию военного партнерства

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В ходе консультаций в Китае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи выразили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества двух стран, в том числе при проведении совместных учений, сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

Патрушев в ходе переговоров подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом внешней политики Москвы.

С начала года Китай и Россия провели несколько совместных военных учений. 15 сентября Минобороны России сообщило о начале военно-морских учений российского и китайского флотов в акватории Тихого океана.

После начала российской военной операции на Украине и введения санкций против России западными странами последние неоднократно выражали озабоченность укреплением отношений между Москвой и Пекином.

С февраля Китай почти вдвое увеличил импорт российских энергоресурсов, в частности в августе Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в страну. С мая по июль Россия в шесть раз чаще стала использовать в своих платежах юань, поднявшись на третье место в мире по числу транзакций с китайской национальной валютой.

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На прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса выехал за рубеж и встретился с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В ходе встречи Путин среди прочего заявил, что Москва понимает «вопросы и озабоченности» Пекина в связи с украинским кризисом».

В США также опасались, что Китай поставляет России вооружение и помогает в обходе санкций, однако доказательств этому у Вашингтона нет, говорил президент Джо Байден.

Тем не менее в Белом доме говорили, что Пекину не стоит вести дела с Москвой как обычно. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что «весь мир должен выступить против» действий России на Украине.