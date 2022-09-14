Леонида Гозмана снова арестовали на 15 суток

Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал политика Леонида Гозмана (признан СМИ-иноагентом) на 15 суток, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Леонид Яковлевич Гозман признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.48 КоАП (нарушение запрета публичного отождествления действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. — РБК). Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков сообщил РБК, что постановление суда еще не получил, но предположил, что арест политика касается публикации 2013 года в «Живом журнале». «Я сейчас подаю апелляцию, завтра апелляция должна быть рассмотрена в Мосгорсуде», — добавил Бирюков.

О задержании Гозмана его адвокат сообщил накануне, 13 сентября. По его словам, политика задержали прямо на выходе из спецприемника в Мневниках. Там он отбывал наказание по той же статье, 30 августа суд также назначил ему 15 суток ареста. Таким образом, это уже второй арест Гозмана за месяц.

Ответственность за выступление или размещение информации в СМИ или интернете, в которой сравниваются цели, решения и действия руководства и военнослужащих Германии и СССР во время Второй мировой, а также отрицается «решающая роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия СССР при освобождении стран Европы», появилась в КоАП весной 2022 года. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 4 тыс. руб. или 15 суток ареста, при повторном нарушении — штраф до 5 тыс. руб. либо до 90 суток ареста.

В середине июля в отношении Гозмана завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК), она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ до 400 часов. Несколько лет назад политик с женой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать, говорил Гозман. Они не знали о необходимости известить власти в течение 60 суток и сделали это через год. 25 июля политика задержали, но в тот же день отпустили.