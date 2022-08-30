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Гозмана арестовали на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистами

Леонида Гозмана арестовали на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Политика арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии, статья об этом в КоАП появилась этой весной. По данным RT, причиной стали несколько его постов в соцсетях
Леонид Гозман (в центре)
Леонид Гозман (в центре) (Фото: ТАСС)

Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста оппозиционному политику, бывшему лидеру Союза правых сил Леониду Гозману (внесен в реестр СМИ-иноагентов), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы 30 августа 2022 года Гозман Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 13.48 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказано в сообщении.

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков сообщил, что апелляция на решение суда уже подана.

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В Москве задержали Леонида Гозмана
Политика
Леонид Гозман

Политика задержали накануне. По данным RT, причиной стали несколько постов Гозмана, опубликованных им в социальных сетях.

Ответственность за выступление или размещение информации в СМИ или интернете, в которой сравниваются цели, решения и действия руководства и военнослужащих Германии и СССР во время Второй мировой, а также отрицается «решающая роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия СССР при освобождении стран Европы», появилась в КоАП весной 2022 года.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 4 тыс. руб. или 15 суток ареста, при повторном нарушении — штраф до 5 тыс. руб. либо до 90 суток ареста.

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В конце июля Гозмана уже задерживали, однако в тот же день отпустили. В середине того месяца против политика завели дело о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК), она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ до 400 часов. Несколько лет назад политик с женой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать, говорил Гозман. Они не знали о необходимости известить власти в течение 60 суток и сделали это через год.

Явка к следователю по этому делу была назначена на 25 июля, однако ее перенесли на 29 июля, сообщал Бирюков, а Гозмана задержали в этот день ошибочно.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Леонид Гозман СССР арест
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