Леонида Гозмана арестовали на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

Гозмана арестовали на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистами

Политика арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии, статья об этом в КоАП появилась этой весной. По данным RT, причиной стали несколько его постов в соцсетях

Леонид Гозман (в центре) (Фото: ТАСС)

Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста оппозиционному политику, бывшему лидеру Союза правых сил Леониду Гозману (внесен в реестр СМИ-иноагентов), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы 30 августа 2022 года Гозман Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 13.48 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказано в сообщении.

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков сообщил, что апелляция на решение суда уже подана.

Video

Политика задержали накануне. По данным RT, причиной стали несколько постов Гозмана, опубликованных им в социальных сетях.

Ответственность за выступление или размещение информации в СМИ или интернете, в которой сравниваются цели, решения и действия руководства и военнослужащих Германии и СССР во время Второй мировой, а также отрицается «решающая роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия СССР при освобождении стран Европы», появилась в КоАП весной 2022 года. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 4 тыс. руб. или 15 суток ареста, при повторном нарушении — штраф до 5 тыс. руб. либо до 90 суток ареста.

Читайте на РБК Pro Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции Pro Сможет ли Иран изменить мировой рынок нефти после «ядерной сделки» Сможет ли Иран изменить мировой рынок нефти после «ядерной сделки» Статьи Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Во всем мире начались массовые сокращения. Что происходит и будет ли хуже Во всем мире начались массовые сокращения. Что происходит и будет ли хуже Статьи

В конце июля Гозмана уже задерживали, однако в тот же день отпустили. В середине того месяца против политика завели дело о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК), она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ до 400 часов. Несколько лет назад политик с женой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать, говорил Гозман. Они не знали о необходимости известить власти в течение 60 суток и сделали это через год.



Явка к следователю по этому делу была назначена на 25 июля, однако ее перенесли на 29 июля, сообщал Бирюков, а Гозмана задержали в этот день ошибочно.