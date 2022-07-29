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Гозман сообщил об уголовном деле о гражданстве против его жены

Сначала уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве завели против Гозмана, затем — против его жены. Супруги несколько лет назад получили гражданство Израиля, но несвоевременно сообщили властям об этом
Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Политик, бывший лидер «Союза правых сил» Леонид Гозман (внесен в список СМИ-иноагентов) сообщил, что против его жены было заведено уголовное дело о несвоевременном уведомлении о получении второго гражданства. Об этом он написал на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Ранее дело по той же статье было возбуждено против самого Гозмана.

«Только что нам объявили, что против моей жены тоже возбуждено уголовное дело за то же страшное преступление — за несвоевременное информирование о втором гражданстве», — написал политик.

На него уголовное дело завели в середине июля по ст. 330.2 УК. По ней может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Адвокат сообщил, что Гозмана отпустили после задержания
Политика
Леонид Гозман

Как уточнял Гозман, несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, хотя и не собирались переезжать в страну. Согласно закону, они должны были известить власти об этом в течение двух месяцев. Однако, по словам политика, они не знали об этих правилах и направили уведомление спустя примерно год.

25 июля Гозману нужно было явиться к следователю по делу о гражданстве. Однако в этот день его задержали сотрудники полиции метрополитена при входе в здание станции «Фрунзенская». Также выяснилось, что политик находится в федеральном розыске. По словам его адвоката Михаила Бирюкова, задержанного «долго возили по отделам полиции», затем привезли в СК района Хамовники.

Там выяснилось, что Гозмана задержали по ошибке. «Перед нами извинились, сказали, что снимут с федерального розыска в ближайшее время», — уточнял Бирюков.

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