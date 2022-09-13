Гозмана задержали за пост в ЖЖ от 2013 года
Политика Леонида Гозмана (признан СМИ-иноагентом) задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, в настоящий момент Гозман находится в ОВД Тверское.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного ГУ МВД.
По словам защитника, политика задержали за пост в «Живом журнале» от 2013 года по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии (ч. 2 ст. 13.48 КоАП). Гозман отбывал арест в 15 суток, который Тверской суд 30 августа назначил ему по той же статье. Защита тогда подавала апелляцию, однако Мосгорсуд оставил решение об аресте политика в силе.
Ответственность за выступление или размещение информации в СМИ или интернете, в которой сравниваются цели, решения и действия руководства и военнослужащих Германии и СССР во время Второй мировой, а также отрицается «решающая роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия СССР при освобождении стран Европы», появилась в КоАП весной 2022 года.
RT сообщал, что дело было связано с постом Гозмана в Facebook (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена) от 2020 года. Он был посвящен инициативе об ответственности за отождествление действий руководства СССР и Германии, тогда она еще не была принята Госдумой.
За повторное нарушение по ст. 13.48 КоАП для физических лиц предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.
В середине июля против политика завели дело о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК), она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ до 400 часов. Несколько лет назад политик с женой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать, говорил Гозман. Они не знали о необходимости известить власти в течение 60 суток и сделали это через год.