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Против Леонида Гозмана завели уголовное дело

По словам политика, они с женой несколько лет назад получили гражданство Израиля, но не уведомили власти в установленный законом срок. Наказание по данной статье предусматривает штраф или обязательные работы
Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Артем Макаров / РБК)

Против оппозиционера, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в список иноагентов) завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Об этом Гозман сообщил РБК.

По его словам, сотрудники Следственного комитета сегодня позвонили ему «и прислали по вотсапу повестку», после чего он вместе с адвокатом посетил ведомство, где ему сообщили об уголовном деле.

«Это несвоевременное уведомление компетентных органов о получении второго гражданства. Несколько лет назад мы с женой получили гражданство Израиля, не собирались туда уезжать, но получили. Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти», — рассказал РБК Гозман.

Гозман отметил, что они с женой не знали об этих правилах и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. «Было это сделано больше трех лет назад», — добавил он.

Гозман отметил, что воспринимает возбуждение дела как сигнал от власти: «Уезжай». «Тем более что мы с женой уезжали на несколько недель в Европу и как раз за эти несколько недель меня сделали иностранным агентом, а мы все равно вернулись. Я думаю, что они могли обидеться на это, что это какое-то неуважение к ним», — сказал он.

Ст. 330.2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.

По словам Гозмана, он должен явиться к следователю 25 июля «для завершения расследования этого жуткого преступления». «Конечно, как и сегодня, был шанс, что они поговорят по поводу этой ерунды, а потом скажут: «У нас есть еще сведения, что вы клеветали на Вооруженные силы». Это может случиться в следующий понедельник», — добавил Гозман.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления СК по Москве.

Минюст внес Гозмана в список иноагентов в начале мая. Политик заявил РБК, что относится к этому как «к дикой глупости». Он отметил, что никогда не получал денег за рубежом, а в список иноагентов попадают те, «кто негативно относится к политике президента Путина и к нему лично, кто хочет, чтобы в России была демократия».

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