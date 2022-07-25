В Москве задержали Леонида Гозмана

Леонид Гозман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Москве задержали оппозиционного политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Михаил Бирюков.

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — сказал он.

С чем связано задержание, неизвестно, сказал адвокат. МВД объявило Гозмана в федеральный розыск. Бирюков сказал, что оснований для розыска не было, поскольку Гозману пока не предъявлено никаких обвинений.

РБК обратился в пресс-службу столичного ГУ МВД.

15 июля Гозман сообщил, что его вызвали в Следственный комитет. В тот же день он сказал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По его словам, СК позвонили ему «и прислали по вотсапу повестку», после чего он вместе с адвокатом посетил ведомство, где ему сообщили об уголовном деле.

У Гозмана и его жены, помимо российского, есть гражданство Израиля. Они не знали о необходимости уведомить российские власти по получении паспорта другого государства в течение 60 дней и сделали это примерно через год, сказал политик. «Было это сделано больше трех лет назад», — добавил Гозман.

Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале мая Минюст включил Гозмана в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте на РБК Pro Pro Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Инструкции Pro Полезно ли для здоровья принимать БАДы Полезно ли для здоровья принимать БАДы Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг Исследования Pro «У нас все по-старому». Как развивать в компании культуру инноваций «У нас все по-старому». Как развивать в компании культуру инноваций Инструкции Pro Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Инструкции

Материал дополняется.