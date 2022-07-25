В Москве задержали Леонида Гозмана
В Москве задержали оппозиционного политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Михаил Бирюков.
«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — сказал он.
С чем связано задержание, неизвестно, сказал адвокат. МВД объявило Гозмана в федеральный розыск. Бирюков сказал, что оснований для розыска не было, поскольку Гозману пока не предъявлено никаких обвинений.
РБК обратился в пресс-службу столичного ГУ МВД.
15 июля Гозман сообщил, что его вызвали в Следственный комитет. В тот же день он сказал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По его словам, СК позвонили ему «и прислали по вотсапу повестку», после чего он вместе с адвокатом посетил ведомство, где ему сообщили об уголовном деле.
У Гозмана и его жены, помимо российского, есть гражданство Израиля. Они не знали о необходимости уведомить российские власти по получении паспорта другого государства в течение 60 дней и сделали это примерно через год, сказал политик. «Было это сделано больше трех лет назад», — добавил Гозман.
Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале мая Минюст включил Гозмана в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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