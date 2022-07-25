Адвокат сообщил, что Гозмана отпустили после задержания
Задержание политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в список СМИ-иноагентов) было ошибочным, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков. Его отпустили из СК и пообещали снять с федерального розыска в ближайшее время, уточнил он.
«Леонида Гозмана отпустили из Следственного комитета. Это было то же самое дело (о двойном гражданстве. — РБК), по которому он был допрошен на прошлой неделе и по которому мы приехали сегодня в СК, чтобы нас допросили согласно имевшейся ранее договоренности, но следователя не было на месте. И вместо допроса Леонид получил задержание на станции метро «Фрунзенская». Нас долго возили по отделам полиции, вновь привезли в СК по району Хамовники. Перед нами извинились, сказали, что снимут с федерального розыска в ближайшее время», — сообщил Бирюков.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в Главное следственное управление СК по Москве.
О задержании Гозмана стало известно днем 25 июля. Бирюков уточнял, что политика задержали сотрудники полиции метрополитена при входе в здание станции «Фрунзенская».
Уголовное дело на Гозмана завели по статье о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Политик пояснял, что несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, однако не собирались туда уезжать. По закону они должны были известить об этом власти в течение 60 дней, однако Гозман с супругой не знали об этих правилах и сделали это примерно через год.
Явка к следователю была назначена на 25 июля, однако ее перенесли на 29 июля, сообщал Бирюков, а Гозмана ошибочно задержали в этот день.