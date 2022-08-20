Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Пентагон сообщил о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия Политика, 00:59
В Белоруссии в пять раз выросла очередь на въезд в страны ЕС Политика, 00:40
Ворвавшийся в мэрию города под Ереваном мужчина покончил с собой Общество, 00:19
Побьет ли украинец британца. Главное о реванше Усик — Джошуа Спорт, 00:15
Итальянская Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн Бизнес, 00:09
Ведущие вузы назвали направления с самым высоким конкурсом Общество, 00:01
Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Pro, 00:01
Сохранит ли «Спартак» лидерство после игры с «Динамо». Главное о туре РПЛ Спорт, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Трасс изменила позицию по встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии Политика, 19 авг, 23:55
Бывший главный нарколог Брюн не признал вину Общество, 19 авг, 23:52
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 19 авг, 23:35
На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии Финансы, 19 авг, 23:22
Голландская бегунья побила державшийся 12 лет рекорд россиянки Спорт, 19 авг, 23:16
Минобороны обвинило Запад в срыве подготовки к учебному году на Украине Политика, 19 авг, 23:02
Политика ,  
0 

В Белоруссии в пять раз выросла очередь на въезд в страны ЕС

Количество легковых автомобилей на въезд в страны Европейского союза со стороны Белоруссии выросло в пять раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«С начала недели количество легковых авто на въезд в ЕС увеличилось почти в 5 раз, а грузовых — в 1,5 раза», — говорится в сообщении.

Белоруссия ввела платное ожидание выезда из страны через КПП
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Cкопление легкового транспорта за прошедшие сутки фиксировалось на польском и литовском направлениях, отметили белорусские пограничники.

В начале марта Госпогранкомитет сообщил, что усилил охрану западных и южных границ (с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной) на фоне проведения российской военной операции. В частности, были задействованы резервы пограничных групп и отрядов для предотвращения провокаций и защиты от проникновения в страну диверсантов.

16 августа в стране изменили систему работы электронной очереди на границе — теперь выезжающие из Белоруссии на автомобиле должны будут оплатить регистрацию в ней. Как сообщили в пресс-службе президента, указ отменяет бесплатное размещение машин в зоне ожидания. Кроме того, отменяется и услуга платного бронирования времени въезда машин из зоны ожидания в пункт пропуска.

Теги
Белоруссия пограничники ЕС
Материалы по теме
В Белоруссии объяснили инфляцию ослаблением нацвалюты к российскому рублю
Экономика
Премьер Белоруссии пообещал ЕС «отзеркалить» конфискацию имущества страны
Политика
АТОР сообщила о поездках россиян на шопинг в Белоруссию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter