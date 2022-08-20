В Белоруссии в пять раз выросла очередь на въезд в страны ЕС

Количество легковых автомобилей на въезд в страны Европейского союза со стороны Белоруссии выросло в пять раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«С начала недели количество легковых авто на въезд в ЕС увеличилось почти в 5 раз, а грузовых — в 1,5 раза», — говорится в сообщении.

Cкопление легкового транспорта за прошедшие сутки фиксировалось на польском и литовском направлениях, отметили белорусские пограничники.

В начале марта Госпогранкомитет сообщил, что усилил охрану западных и южных границ (с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной) на фоне проведения российской военной операции. В частности, были задействованы резервы пограничных групп и отрядов для предотвращения провокаций и защиты от проникновения в страну диверсантов.

16 августа в стране изменили систему работы электронной очереди на границе — теперь выезжающие из Белоруссии на автомобиле должны будут оплатить регистрацию в ней. Как сообщили в пресс-службе президента, указ отменяет бесплатное размещение машин в зоне ожидания. Кроме того, отменяется и услуга платного бронирования времени въезда машин из зоны ожидания в пункт пропуска.