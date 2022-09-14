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В Италии сочли «серьезным облегчением» снижение цены на газ до 65%

В Италии сочли уровень цен на газ в размере 60-65% от котировок TTF серьезным облегчением

Ситуацию с ценами на газ в Европе можно облегчить, если установить предельную стоимость топлива во всем ЕС в размере 60-65% котировок TTF или подключиться к сжиженному природному газу (СПГ), заявил министр экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в эфире телеканала Rai.

«Сейчас мы платим за газ на основе котировки, установленной голландским TTF. Волатильный и в основном спекулятивный рынок, и абсолютно неадекватный по сравнению с Brent (нефтяной рынок. — РБК) или другими. Эти цены определяют не только цену на газ, но и на электроэнергию. <...> Мы платим цены на газ, отопление и электричество, которые не имеют ничего общего с количеством», — сказал он. (цитата по La Stampa)

Единственное оптимальное решение — установить единый для всего Евросоюза потолок цен, однако при этом нельзя устанавливать слишком строгие ограничения, считает Чинголани.

Он также анонсировал выход указа об «очень низкой» цене на 2 млрд куб. м итальянского газа. «Завтра мы сделаем указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которая будет выдаваться по контролируемой цене, следуя списку энергоемких компаний, согласованному с Европой», — добавил Чинголани.

Guardian узнала об отказе ЕС от введения потолка цен на российский газ
Политика
Фото:Bela Szandelszky / AP

Ранее газета The Guardian со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии писала, что страны ЕС не смогли согласовать введение предельной цены на российский газ, в связи с чем отказались от этой меры. Вместо этого Евросоюз выступит за введение дополнительного налога на избыточную прибыль энергетических компаний - в ЕК ожидают, что она вырастет в пять раз. В документе этот налог называется «взносом солидарности». Какой может быть ставка нового налога на непредвиденную прибыль, в нем не говорится.

Текст документа может измениться, отмечала газета, однако предложение о потолке цен для российского газа поддерживают не все страны — в частности, противниками этой идеи стали Австрия, Венгрия и Словакия. 

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Саммари

О том, что Евросоюз на фоне энергетического кризиса рассмотрит возможность введения предельной цены на импортируемый российский газ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в начале сентября. Ряд стран выступили против этой инициативы, а не менее десяти государств ЕС, наоборот, предложили ввести потолок цен на газ для всех импортеров.

Итоговый план Еврокомиссия опубликует в сентябре, говорил Чинголани. Если ЕС введет предельную цену на энергоносители, Россия прекратит поставки, предупредил президент Владимир Путин.

Теги
Италия газ
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