В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Антоновскому мосту

Ракетная система залпового огня HIMARS (Фото: Cover Images / Keystone Press Agency)

Украинские силы наносят «хаотичные» удары, в том числе при помощи ракетных систем залпового огня HIMARS, по Антоновскому мосту через реку Днепр с целью посеять страх среди мирных жителей, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, записанное на Антоновском мосту.

«Антоновский мост постоянно обстреливается, несмотря на то что он уже давно закрыт», — сообщил он.

По его словам, по мосту ведется «бесконтрольная» и «хаотичная» стрельба. В опубликованном видеоролике Стремоусов показал место, куда, как утверждается, был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.

Мост не разрушен, указал Стремоусов. «Мы можем подозревать, что стрельба ведется исключительно по мирному населению, для того чтобы еще больше принести страха в сердца наших людей», — добавил он.

В предыдущем видеообращении Стремоусов сообщил, что в Херсоне все спокойно и никакой паники нет. «В свете последних событий нам постоянно говорят о том, что что-то будет происходить, ВСУ идет. Еще раз вас всех хочу успокоить: никуда ВСУ не идет, а если и идет, то натыкается непосредственно на сопротивление Министерства обороны Российской Федерации», — заявил он.

Российские войска в рамках спецоперации взяли под контроль Херсонскую область в середине марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. Минобороны подтверждало такую попытку, но сообщило, что она провалилась.