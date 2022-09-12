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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Антоновскому мосту

Ракетная система залпового огня HIMARS
Ракетная система залпового огня HIMARS (Фото: Cover Images / Keystone Press Agency)

Украинские силы наносят «хаотичные» удары, в том числе при помощи ракетных систем залпового огня HIMARS, по Антоновскому мосту через реку Днепр с целью посеять страх среди мирных жителей, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, записанное на Антоновском мосту.

«Антоновский мост постоянно обстреливается, несмотря на то что он уже давно закрыт», — сообщил он.

По его словам, по мосту ведется «бесконтрольная» и «хаотичная» стрельба. В опубликованном видеоролике Стремоусов показал место, куда, как утверждается, был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.

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Фото:Евгений Малолетка / AP

Мост не разрушен, указал Стремоусов. «Мы можем подозревать, что стрельба ведется исключительно по мирному населению, для того чтобы еще больше принести страха в сердца наших людей», — добавил он.

В предыдущем видеообращении Стремоусов сообщил, что в Херсоне все спокойно и никакой паники нет. «В свете последних событий нам постоянно говорят о том, что что-то будет происходить, ВСУ идет. Еще раз вас всех хочу успокоить: никуда ВСУ не идет, а если и идет, то натыкается непосредственно на сопротивление Министерства обороны Российской Федерации», — заявил он.

Российские войска в рамках спецоперации взяли под контроль Херсонскую область в середине марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. Минобороны подтверждало такую попытку, но сообщило, что она провалилась.

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