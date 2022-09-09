В Херсоне заявили о пленении участников наступления ВСУ

В ВГА Херсонской области заявили о взятии в плен части военных ВСУ после контрнаступления

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские военные взяли в плен часть украинских войск, которые участвовали в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — сказал Стремоусов, указав, что с 29 августа украинская армия потеряла свыше 3 тыс. человек.

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