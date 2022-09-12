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Карл III прилетит в Эдинбург сопровождать гроб с телом Елизаветы II

Фото: Joanna Demarco / Getty Images
Фото: Joanna Demarco / Getty Images

Британский король Карл III вылетит в Эдинбург, чтобы присоединиться к членам королевской семьи в торжественной процессии, сопровождающей гроб его матери, королевы Елизаветы II на пути в эдинбургский собор святого Эгидия, сообщает Reuters.

Кроме того, монарх примет участие во всенощном бдении в соборе. 13 сентября гроб с телом британской королевы самолетом отправится в Лондон. Там его доставят в Вестминстер-холл, где желающие смогут попрощаться с королевой. Гроб с телом королевы покинул шотландский дворец Балморал накануне и сейчас находится в резиденции британского монарха в Эдинбурге — дворце Холирудхаус.

Елизавета II умерла в прошлый четверг, 8 сентября, в шотландском дворце Балморал. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий.

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Фото:Julien Mattia / Keystone Press Agency / Global Look Press

После ее смерти в королевстве в соответствии с заранее утвержденным планом был объявлен десятидневный траур. По просьбе нового короля Карла III, траур продлится еще неделю после похорон королевы, которые состоятся 19 сентября.

После смерти Елизаветы корона автоматически перешла ее 73-летнему сыну, принцу Чарльзу. Он взял имя Карл III, а официально стал королем Великобритании 10 сентября после утверждения Совета по престолонаследию. В этот же день его провозгласили королем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества.

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