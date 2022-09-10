Короля Карла III провозгласили главой Канады

Джастин Трюдо и Мэри Саймон (Фото: Blair Gable / Reuters)

Король Карл III был официально провозглашен новым главой государства в Канаде, передает телеканал CBC. Церемония провозглашения прошла в Ридо-холле в Оттаве, на ней присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон и члены кабинета министров.

Премьер и губернатор подписали прокламацию, в которой официально объявлялось о смерти королевы Елизаветы II и провозглашении Карла III новым монархом Канады. После подписания документов последовал 21 залп из четырех орудий.

В Канаде действует федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций и формальным главой страны является монарх Великобритании.

10 сентября Карл III официально стал королем Великобритании после того, как этот статус утвердил Совет по престолонаследию. Карл III автоматически получил титул после смерти королевы Елизаветы II. Новый титул также получил старший сын короля Уильям, он стал принцем Уэльским (такой титул получает первый в очереди на престол). Его супруга Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской.

Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого врачи выражали беспокойство ее состоянием здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением.

На третий день после смерти тело королевы должны перевезти в Букингемский дворец. Еще через три дня гроб отправят в здание британского парламента. Он пробудет там трое суток, чтобы все желающие могли прийти и проститься с монархом. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Общенациональный траур объявили сразу после смерти королевы, он продлится еще неделю после ее похорон.