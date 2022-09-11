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Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург

Кортеж с гробом британской королевы Елизаветы II отправился в шестичасовой путь из Балморала в Эдинбург. Там гроб с телом монарха пробудет сутки в дворце Холирудхаус. Катафалк сопровождает дочь королевы, принцесса Анна с мужем
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал и направился в Эдинбург, сообщает телеканал Би-би-си, который ведет прямую трансляцию.

Похоронный кортеж королевы совершит шестичасовое путешествие из Балморала в Эдинбург, проехав через Абердин и Данди, в общей сложности 175 миль (280 км). Кортеж направляется во дворце Холирудхаус — официальную резиденцию британского монарха в столице Шотландии. и будет находиться в Тронном зале.

Во втором автомобиле кортежа находится дочь королевы, принцесса Анна, и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоуренс. Принцесса останется с гробом, когда его перевезут сначала в Эдинбург, а затем в Лондон.

Вдоль пути кортежа выстроились как обычные британцы, так и высокопоставленные лица.

Пробыв во дворце Холирудхаус сутки, гроб с телом королевы направится в эдинбургский собор святого Эгидия. Сопровождать его будет процессия, в которой будут новый британский монарх Карл III и другие члены королевской семьи.

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Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в Балморале. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий. 

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Граф-маршал Великобритании Эдуард Фицалан-Говард говорил, что 13 сентября гроб с телом Елизаветы II доставят самолетом в Лондон. Начиная со среды он будет находиться в Вестминстер-холле, где желающие смогут попрощаться с королевой.

После смерти монарха в королевстве в соответствии с заранее утвержденным планом был объявлен десятидневный траур. По просьбе нового короля Карла III, траур продлится еще неделю после похорон королевы, которые состоятся 19 сентября. Церемонию собираются посетить ряд мировых лидеров.

После смерти Елизаветы престол занял ее сын, принц Чарльз. Он взял имя Карл III, а официально стал королем Великобритании 10 сентября, после того как его официально утвердил главой государства Совет по престолонаследию. В этот же день его провозгласили королем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества.

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