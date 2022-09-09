В Харьковской ВГА заявили об обстреле подконтрольных населенных пунктов

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Под обстрелом со стороны украинских вооруженных сил находятся все населенные пункты подконтрольной российским войскам части Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире канала «Соловьев Live».

«Каждый населенный пункт в Харьковской области находится под массированным артобстрелом», — сказал он.

Позднее глава ВГА заявил в эфире канала «Россия 1», что за два дня число обстрелов на занятых российскими войсками территориях Харьковской области возросло в пять раз.

Ранее Ганчев сообщил, что власти Харьковской области начали эвакуировать население из подконтрольных российским войскам городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук, так как они подверглись артиллерийским обстрелам. Глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин уточнял, что жителей вывозят в Россию и Луганскую область. Ганчев выражал готовность обратиться за помощью к властям Белгородской области, если возникнут проблемы с размещением переселенцев.

Россия контролирует восточную часть Харьковской области. Ганчев в конце июля оценил подконтрольную территорию в 20% от площади области.

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7 сентября пророссийские власти Харьковской области опровергли занятие украинскими войсками западной части города Балаклея. В сводке Минобороны в тот день о ситуации в городе не сообщалось.

На следующий день Ганчев заявил о неудачной попытке украинских военных взять Балаклею в кольцо. Город, по его словам, остался под контролем российских военных. Такие же данные приводил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Минобороны России 8 сентября упомянуло Балаклею в сводке и заявило о нанесении удара, в результате которого был уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В этот же день власти Харьковской области объявили о вводе резервных соединений вооруженных сил в регион. Тогда по всей линии соприкосновения шли бои, говорили в ВГА.

9 сентября Ганчев сообщил об ожесточенных боях под Балаклеей. Город на тот момент, «по сути, не контролировался» российскими войсками, утверждал он. Бои, по словам Ганчева, также шли у села Шевченково. Военный корреспондент Семен Пегов 8 и 9 сентября сообщал о боях на подходах к Купянску в 55 км к востоку от Балаклеи.

Тогда же Минобороны опубликовало кадры переброски подкреплений на Харьковское направление.