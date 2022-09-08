В харьковской администрации сообщили о попытке ВСУ окружить Балаклею
Украинские военные попытались окружить город Балаклея в Харьковской области, но были отброшены, сообщил глава действующей на подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.
Население города до начала конфликта составляло около 30 тыс. человек. О его взятии Минобороны сообщило в начале марта.
Накануне в ВГА опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи, которые распространялись в соцсетях от имени главы ВГА Ганчева. В них говорилось, что украинским военным удалось занять западную часть города. «Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация», — заявили власти.
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