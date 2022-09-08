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Минобороны заявило об ударе по складу в районе Балаклеи

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Российские военные нанесли удары по складам с ракетной артиллерией и боеприпасами в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Об этом заявило Министерство обороны России в Telegram.

«Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области. В районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов», — сказано в сообщении.

Ранее глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о попытке украинских войск окружить Балаклею. По его словам, им удалось немного «прогнуть» линию обороны, но затем они были отброшены.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вооруженные силы России поразили пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живую силу и военную технику 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.

По версии Минобороны, истребительная авиация Воздушно-космических сил сбила украинский самолет Су-25, ударила по пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады вблизи Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой области. Погибли до 120 украинских военных, уничтожено 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

В харьковской ВГА сообщили об отбитой попытке ВСУ окружить Балаклею
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За сутки российские войска поразили пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск Донецкой области, 1-й танковой бригады около Новониколаевки Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живую силу и военную технику ВСУ в 167 районах, заявило ведомство.

Российские силы уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» вблизи Белой Криницы Николаевской области и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Маломихайловки Днепропетровской области.

Средства противовоздушной обороны сбили 13 БПЛА около Червоноселовки, Очеретоватого и Александровки в Запорожской области, Владимировки, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловки и Новоандреевки в Донецкой области, Любимовки, Крещеновки, Кирово и Томиной Балки в Херсонской области, Алисовки Харьковской области, Сеньковки Черниговской области. Кроме того, они поразили баллистическую ракету «Точка-У» в районе Раковки Херсонской области.

По заявлению Минобороны российские силы перехватили в воздухе 16 снарядов HIMARS вблизи Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» — в районе Антоновки Херсонской области.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

По версии Минобороны, российские военные уничтожили 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Балаклея Запорожская область Донецкая область Харьковская область склад
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