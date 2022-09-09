Что сообщалось о боях на Харьковском направлении
Глава действующей на подконтрольной России части Харьковской области военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил об ожесточенных боях в районе Балаклеи. Что сообщалось о ходе боевых действий — в материале РБК *
Cообщения военных корреспондентов о боях в Харьковской области стали появляться с начала сентября.
Информация из сообщений Минобороны
- 30 августа Минобороны впервые отчиталось о попытках наступательных действий со стороны украинских сил. «В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери», — говорилось в сообщении.
- 1 сентября ведомство заявило, что ударами российских сил сорвана попытка наступления Украины в районе населенного пункта Русские Тишки в Харьковской области: «Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова».
- 2 и 4 сентября Минобороны не сообщало отдельно о боевых действиях под Харьковом, на северо-восточном участке театра военных действий, говоря лишь о том, что ВСУ «продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении». Также оно 4 сентября указывало, что «российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике».
- Вместе с тем ведомство отчитывалось об отдельных ударах по позициям подразделения националистического формирования «Кракен» под Харьковом и штабам украинских вооруженных сил на том же направлении.
- 7 сентября военные сообщили, что «сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожены до 40 и ранены более 80 военнослужащих ВСУ».
- 8 сентября военные сообщили также, что «уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области».
- 9 сентября Минобороны опубликовало кадры переброски подкреплений на Харьковское направление, не комментируя сложившуюся там ситуацию.
Информация военно-гражданских администраций
- 8 сентября глава действующей на подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска смогли «прогнуть немного линию обороны», однако на тот момент он утверждал, что попытка наступления украинских войск была сорвана. «В районе Балаклеи, как вы уже сказали, Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», — рассказывал он.
- Вечером того же дня региональная администрация заявила о вводе в Харьковскую область подкреплений и о продолжении боев по всей линии соприкосновения.
- «Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои. Но в населенных пунктах населению продолжают оказывать гуманитарную помощь. Военно-гражданская администрация рекомендует семьям с детьми на время покинуть опасные районы», — цитировал «Интерфакс» заявление председателя совета министров области Андрея Алексеенко.
- Вечером 8 сентября Ганчев в эфире канала «Соловьев Live» охарактеризовал ситуацию на линии соприкосновения как сложную, но контролируемую. Сообщения о взятии Шевченково и Балаклеи со стороны Киева он опроверг, отметив однако, что есть проблемы со связью в некоторых районах.
- 9 сентября Ганчев сообщил, что Балаклея больше, по сути, не находится под контролем. «Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — рассказал он.
- Комментируя ситуацию под Шевченково, Ганчев также сообщил о тяжелых боях. «Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону. Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», — сообщил чиновник.
Комментарий постпреда России в ООН
- Информация о «прорыве» украинских военных на юге Украины не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, речь идет лишь о потере «нескольких периферийных деревень».
- «Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу [министров обороны стран НАТО] в Рамштайне», — утверждает Небензя.
Данные военкоров
- Военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный, находящийся в Харьковской области, 6 сентября сообщил, что «фронт на Харьковском направлении пришел в движение». «Со стороны противника работают артиллерия, ДРГ и снайперские группы», — утверждал он. В более поздних сообщениях он уже называл действия ВСУ контрнаступлением.
- 7 сентября в Telegram-канале Поддубного появилась информация о том, что город Балаклея в оперативном окружении (за день до того, как глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о попытке ВСУ взять город в кольцо). Вечером того же дня он сообщил, что украинские силы «смогли взять под огневой контроль трассы из Балаклеи». Транспортное сообщение между городом Изюм (крупнейшим городом Харьковской области под контролем российских войск) и Купянском, по его словам, на тот момент сохранялось.
- Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц утром 8 сентября заявил, что за ночь были отбиты две попытки ВСУ войти в Балаклею. Продвижение украинских войск он оценил в 20–30 км, однако подчеркнул, что город остается под российским контролем. «Работает наша авиация, артиллерия и подтянувшиеся резервы. Ситуация тяжелая, но к утру могла бы быть катастрофической, но нет. Парни держатся», — написал он.
- Военный корреспондент Семен Пегов в своем канале WarGonzo 8 и 9 сентября сообщал о боях на подходах к Купянску. Этот город находится примерно в 55 километрах восточнее Балаклеи, в сторону российской границы.