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Песков допустил разрешение конфликта с ЕС и США путем переговоров

Пресс-секретарь Путина Песков: конфронтации заканчиваются диалогом, так будет и с Западом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Конфликтные ситуации разрешаются путем переговоров, так будет и в контексте отношений России с Европейским союзом и США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдет это вряд ли рано — да, скорее поздно, — но все-таки произойдет», — сказал он, комментируя ситуацию в отношениях с ЕС и США.

По мнению пресс-секретаря главы государства, Москва будет договариваться с Брюсселем и Вашингтоном так, чтобы ее «интересы никак не страдали», поскольку она будет иметь необходимый опыт и научится «вести с ними диалог».

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что для восстановления отношений с Европой нужно желание европейских политиков, потому что это они вводили различные ограничения, а Россия не будет возражать против возобновления диалога.

В Европе призывали не проявлять слабость в отношении России. Например, с подобным заявлением выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако он же отмечал, что продолжит контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что не прекратит диалог с Путиным.

В отношениях Москвы и Вашингтона в последнее время стал актуальным вопрос по разработке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Сейчас действует СНВ-3, его срок истекает в 2026 году. Посольство России в США отмечало, что необходимо начинать работу над новым документом.

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Вашингтон заявлял, что готов вернуться к переговорам по СНВ, как только Москва «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. Кремль указывал, что получает сигналы от США о возобновлении переговоров, но в этом процессе Россия не будет делать «одолжений».

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