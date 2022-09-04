Песков допустил разрешение конфликта с ЕС и США путем переговоров
Конфликтные ситуации разрешаются путем переговоров, так будет и в контексте отношений России с Европейским союзом и США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдет это вряд ли рано — да, скорее поздно, — но все-таки произойдет», — сказал он, комментируя ситуацию в отношениях с ЕС и США.
По мнению пресс-секретаря главы государства, Москва будет договариваться с Брюсселем и Вашингтоном так, чтобы ее «интересы никак не страдали», поскольку она будет иметь необходимый опыт и научится «вести с ними диалог».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что для восстановления отношений с Европой нужно желание европейских политиков, потому что это они вводили различные ограничения, а Россия не будет возражать против возобновления диалога.
В Европе призывали не проявлять слабость в отношении России. Например, с подобным заявлением выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако он же отмечал, что продолжит контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что не прекратит диалог с Путиным.
В отношениях Москвы и Вашингтона в последнее время стал актуальным вопрос по разработке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Сейчас действует СНВ-3, его срок истекает в 2026 году. Посольство России в США отмечало, что необходимо начинать работу над новым документом.
Вашингтон заявлял, что готов вернуться к переговорам по СНВ, как только Москва «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. Кремль указывал, что получает сигналы от США о возобновлении переговоров, но в этом процессе Россия не будет делать «одолжений».