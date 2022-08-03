США назвали «добрую волю Москвы» необходимой для переговоров по СНВ-3

Лавров ранее заявил, что США официально не предлагали Москве возобновить диалог по СНВ-3. В Госдепе отметили, что для диалога необходима «добрая воля Москвы»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Соединенные Штаты готовы вернуться к диалогу по поводу продления или заключения нового документа на смену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

По ее словам, Вашингтон готов вернуться к переговорам, как только Москва «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», — сказала она.

В то же время Дженкинс добавила, что конкретных сроков, когда это произойдет, Вашингтон не ставит.

СНВ-3 (ДСНВ-3) — это договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который Вашингтон и Москва заключили в 2010 году сроком на десять лет. Он предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. 5 февраля 2021 года срок его действия должен был подойти к концу, однако стороны договорились продлить его еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

1 августа президент США Джо Байден заявил, что администрация США готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. «России следует показать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США», — подчеркнул глава государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Москва неоднократно выступала за переговоры с США по поводу продления или заключения нового договора на смену СНВ-3, однако США «де факто» ранее не проявляли никакого интереса к таким контактам.

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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что США официально не предлагали России возобновить переговоры по новому документу на замену СНВ-3. По его словам, Соединенные Штаты привыкли «какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать».