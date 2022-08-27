Медведев назвал условие для восстановления отношений России с Европой

Россия не будет возражать против восстановления прежних отношений с Европой, если этого захотят сами европейские политики. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, запись которого он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«Все зависит от позиции самих политиков. Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем — не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали», — сказал он.

При этом, говоря о перспективах изменения политики в отношении России, Медведев назвал Европу неоднородной. Страны Прибалтики и Польшу политик отнес к тем, которые «только и ждут сигнала из-за океана» и полностью встроены в систему «сюзерен-вассал». В качестве более самостоятельных государств он привел Францию, которая хоть и относится к североатлантическому единству, но не проявляет «истеричной, абсолютно запредельной русофобии».

Отношения России с западными странами испортились после начала военных действий на Украине, которые осудили представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН. В ответ на военную операцию Евросоюз, США и другие страны ввели против российских политиков, бизнесменов, компаний и банков беспрецедентные санкции и вывели Россию на первое место в мире по числу ограничений.

В мае этого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что восстановление отношений со странами Запада хоть и зависит целиком от их политиков, Россия серьезно подумает над тем, «нужно это или не очень».

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В середине июня глава Минфина Антон Силуанов говорил о неизбежности возобновления нормальных отношений между Россией и Западом, так как это выгодно обеим сторонам. «Это вопрос времени. Я думаю, что это будет решаться, естественно, исходя из взаимного согласия», — сказал тогда он.

Министр цифрового развития Максут Шадаев согласился с Силуановым в том, что восстановление отношений точно когда-нибудь произойдет, но подчеркнул неопределенность условий. «Это точно не произойдет в обозримой перспективе», — подчеркивал он.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел, что отношения между Россией и западными странами будут строиться по новым правилам, но страны вернут

нормальную торговлю, отношения, обмен туристами, технологиями, научными знаниями и методиками образования. «Мы все равно к этому вернемся, просто сейчас идет перестройка самих правил», — отмечал он.