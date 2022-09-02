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Турагентствам запретили запрашивать финские визы в отсутствие заявителя

Турфирмы больше не смогут подать заявление на финские туристические визы и записывать своих клиентов на прием в их отсутствие, сообщили в генконсульстве Финляндии. Также турагентства должны записывать каждого заявителя отдельно
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российские турагентства больше не смогут подавать заявления на финские туристические визы в отсутствие заявителей и бронировать для них слоты от своего имени, сообщили «Интерфаксу» генеральном консульстве Финляндии в Петербурге

«Клиент должен быть на месте на момент подачи документов. <...> Отныне без присутствия клиента документы у туристических компании приниматься не будут», — сказали агентству в дипмиссии. Раньше подать документы могла сама турфирма в отсутствие заявителя.

Также по новым правилам, которые начали действовать 1 сентября, перестала существовать система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями.

В генконсульстве уточнили, что с этой даты турфирмы обязаны будут взаимодействовать с визовым центром Финляндии на тех же основаниях, что и индивидуальные заявители.Это значит, что им придется записывать каждого потенциального получателя визы на прием по отдельности. При этом бронировать слот на подачу документов потребуется на имя клиента, а не турфирмы.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

С 1 сентября Финляндия сократила число рассматриваемых заявлений на визы до 500 в день, при этом только пятая часть из них предназначена для туристов. Оставшиеся 400 — для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам и др.

Заявления на туристические визы официальный партнер Финляндии по приему визовых документов в России VFS Global теперь принимает только по понедельникам и только в четырех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. 

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Вопрос о возможности запрета или ограничения выдачи виз россиянам в Евросоюзе начали обсуждать после того, как Россия с середины июля открыла сухопутные границы. В связи с отсутствием авиасообщения с Евросоюзом (небо для российских самолетов он закрыл еще в конце февраля в качестве ответа на спецоперацию на Украине) россияне стали использовать Финляндию для транзита в другие страны шенгенского соглашения, говорил глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер.

Помимо Финляндии, различные ограничения на выдачу шенгенских виз уже ввели и другие страны ЕС. Так, Эстония с 18 августа перестала пускать в страну россиян с визами, которые она сама выдала ранее (но продолжает пускать россиян с шенгеном, полученным в других странах). Польша, Латвия и Литва также сообщили, что планируют ввести ограничения для россиян. 31 августа Латвия, Литва, Эстония и Польша сообщили, что рассмотрят возможные меры для сокращения числа въезжающих в эти страны россиян и белорусов, в том числе запрет на выдачу виз и на пересечение границ для тех, у кого уже есть визы других стран ЕС.

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Теги
Татьяна Зыкина, Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия визы турагентства
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