В Британии заявили о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет

В ближайшие десять лет мир изменится, можно ожидать даже применение тактического ядерного оружия, заявил председатель специального комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Times Radio.

«Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим применение тактического ядерного оружия», — сказал он.

Политик считает, что на Великобританию другие страны смотрят как на лидера, поэтому стране нужен «еще один [Уинстон] Черчилль».

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан. Механизм прекращения испытаний ядерного оружия закреплен в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 10 сентября 1996 года его подписали 185 стран, но ратифицировали только 170. В числе отказавшихся от подписания оказались США, Китай и Израиль. Кроме того, оборот ядерного оружия регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 5 марта 1970 года. Согласно ему, государства без ядерного оружия не могут производить и приобретать его. Страны с ядерным потенциалом обязались не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

В конце августа глава британского МИДа Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, заявила, что в случае нугрозы безопасности Великобритании готова применить ядерное оружие. «Я думаю, что это [применение ядерного оружия] важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она.

Выборы премьера проходят в Британии с 12 июля после отставки Бориса Джонсона. Помимо Трасс, на пост претендует также бывший министр финансов Риши Сунак. Решение после нескольких туров голосования в парламенте будет принято 5 сентября.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал против того, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, допускали вероятность войны с его использованием. Он призывал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения ядерного оружия.

Через несколько дней после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. Российские политики не раз высказывались о риске ядерной войны, а западные страны обвиняли Россию в «бряцании ядерным оружием». В США неоднократно призывали сократить риторику о вероятности ядерной войны.

Позже Путин говорил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Госсекретарь США Энтони Блинкен допускал, что страна может применить ядерное оружие «только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».