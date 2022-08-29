Генсек ООН призвал забыть о ядерном оружии

Антониу Гуттериш (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

Мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Международный день действий против ядерных испытаний, следует из его поста в Twitter.

«Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в архивы истории раз и навсегда», — написал он.

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан. Механизм прекращения испытаний ядерного оружия закреплен в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 10 сентября 1996 года его подписали 185 стран, но ратифицировали только 170. В числе отказавшихся от подписания оказались США, Китай и Израиль. Кроме того, оборот ядерного оружия регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 5 марта 1970 года. Согласно ему, государства без ядерного оружия не могут производить и приобретать его. Страны с ядерным потенциалом обязались не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

Через несколько дней после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. Российские политики не раз высказывались о риске ядерной войны, а США обвиняли Россию в «бряцании ядерным оружием».

Позже Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страна может применить ядерное оружие «только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».