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Власти Энергодара сообщили о сбитом у ЗАЭС беспилотнике ВСУ со снарядом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевым снарядом в районе Запорожской АЭС, передает «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) подконтрольного российским силам Энергодара.

«Беспилотник ВСУ с боевым зарядом был сбит сегодня в районе АЭС. Снаряд не сдетонировал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дрон сбили в нескольких сотнях метров от станции.

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Беспилотник сбили на второй день визита на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Миссия провела первичную оценку ее состояния и подтвердила повреждения зданий объекта обстрелами. Российские власти и власти подконтрольных России районов обвиняют в них украинские силы. Киев ответственность отрицает. 

Вечером 2 сентября Генштаб ВСУ признал, что наносил удары по району Энергодара, где расположена станция. Ее по-прежнему охраняют российские силы, а управление станцией осуществляют украинские операторы. На станции также находится часть экспертов от МАГАТЭ, агентство планирует оставить их там. 

В Кремле на фоне визита экспертов на станцию заявили, что Киев может предпринять провокации на ЗАЭС. «Предпринимаются и другие попытки дестабилизировать ситуацию, но по-прежнему мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинские спецслужбы в попытке внедрить шпионов в состав делегации МАГАТЭ. Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что миссию должны были сопровождать журналисты украинских и международных СМИ, однако их не пустили на подконтрольную российским войскам территорию.

Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области, в том числе город Энергодар с крупнейшей в Европе атомной электростанцией — Запорожской АЭС. На занятых территориях созданы военно-гражданские администрации. Областной центр — город Запорожье — по-прежнему контролируется Украиной.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область
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