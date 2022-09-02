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Генштаб ВС Украины признал удары по району Энергодара

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины нанесли удары по району города Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба Генерального штаба украинских войск в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta Platforms признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена).

Сейчас город Энергодар и район расположенной в нем Запорожской АЭС контролируют российские войска, но станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

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Фото:РИА Новости

В июле—августе Запорожская ВГА не раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории АЭС, а ситуация вокруг станции привлекла внимание мирового сообщества из-за обстрелов. В итоге на АЭС решили приехать эксперты МАГАТЭ. Российские власти приветствовали эту инициативу, однако поездка неоднократно откладывалась. Москва обвиняла в препятствовании Киев и ООН, а страны «большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) утверждали, что визиту мешает присутствие на объекте российских военных. Они также требовали вернуть станцию под контроль Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, напротив, указывал, что вывод российских войск с территории станции сделает ее более уязвимой.

В итоге поездку инспекторов МАГАТЭ удалось согласовать, днем 1 сентября миссия прибыла на ЗАЭС. Перед этим в Кремле выразили опасения, что ВСУ могут прибегнуть к провокациям во время визита миссии.

«Предпринимаются и другие попытки дестабилизировать ситуацию, но по-прежнему мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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