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В ВГА заявили о попытках Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Украинские спецслужбы пытались внедрить в состав делегации МАГАТЭ, отправляющейся на Запорожскую АЭС, «своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», — сказал Рогов.

Президент Владимир Зеленский накануне заявлял, что миссию МАГАТЭ должны были сопровождать журналисты украинских и международных СМИ. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время пребывания делегации в Киеве перед поездкой на АЭС. Однако, утверждал Зеленский, их не пустили на контролируемую российскими военными территорию.

Часть делегации МАГАТЭ вместе с Гросси покинула Запорожскую АЭС
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Рафаэль Гросси

Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС днем 1 сентября и после этого начали осмотр. Они должны были оценить состояние станции и риски для ее безопасности.

«Мы провели первичную оценку. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ближе к вечеру 1 сентября часть делегации покинула станцию, часть осталась там. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий утверждал, что они пробудут на АЭС до 3 сентября.

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В день приезда делегации Минобороны России сообщило о высадке украинского десанта на побережье Каховского водохранилища недалеко от АЭС, а также об обстрелах территории станции и места встречи делегации МАГАТЭ. В ведомстве сочли это провокацией Киева, направленной на срыв визита сотрудников МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС Запорожская область шпион МАГАТЭ
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