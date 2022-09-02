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Гросси заявил, что здания Запорожской АЭС повреждены обстрелами

Запорожская атомная электростанция подвергалась обстрелам, которые нарушили ее физическую целостность в нескольких местах, рассказал Гросси. МАГАТЭ намерено сформировать постоянную миссию на станции
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Здания Запорожской атомной электростанции были повреждены в результате обстрелов, сообщил глава Международного атомного агентства Рафаэль Гросси. Видео, на котором он отвечает на вопросы журналистов, размещено в Telegram украинского «Энергоатома».

«Очевидно, что атомная станция, ее физическая оболочка, была разрушена в нескольких местах. Случайно, намерено — не можем это оценить. Но это реальность», — сказал Гросси.

По его словам, разрушение станции не должно продолжаться вне зависимости от того, какие политические взгляды исповедуют обе стороны.

«Я посмотрел многое. <...> Заходил во внутренние блоки. Осмотрел аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы. Мы выбрали несколько ключевых зон, которые я смог внимательно осмотреть», — рассказал Гросси.

По его словам, эксперты МАГАТЭ останутся на станции до 4-5 сентября, чтобы собрать больше технической информации о ее состоянии и подготовить отчет об инспекции. «После этого мы планируем сформировать что-то вроде постоянного представительства МАГАТЭ на станции, чтобы эксперты передавали нам постоянную, объективную оценку того, что происходит на станции», — сообщил Гросси.

Также, по его словам, он встречался с жителями Энергодара и работниками станции, которым сообщил, что МАГАТЭ не оставит их без поддержки. Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ намерены оставаться на Запорожской атомной станции, чтобы наблюдать за развитием событий.

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