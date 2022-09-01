В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ

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Россия опасается провокаций с украинской стороны на Запорожской АЭС, куда с визитом прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, опасаемся провокаций украинской стороны. Учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы, мы это видим. Предпринимаются и другие попытки дестабилизировать ситуацию, но по-прежнему мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — сказал Песков.

Утром 1 сентября в военно-гражданской администрации города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщили об обстрелах ВС Украины жилых районов города, в результате которых три человека погибли, один ранен.

В тот же день украинский десант высадился в районе города, сообщил глава ВГА города Александр Волга. Позже в российском Минобороны уточнили, что украинская диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на побережье Каховского водохранилища и «предприняла попытку захвата электростанции». Вторая группа предприняла попытку в районе поселка Водяное, однако десант был уничтожен.

В ведомстве утверждают, что украинские военные обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ на берегу Каховского водохранилища.

Делегация МАГАТЭ должна была прибыть в Энергодар сегодня. Однако часть колонны миссии сейчас на стоит КПП на линии соприкосновения, а головная часть задержана украинской стороной, сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Возглавляющий миссюю глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вступил в переговоры с украинскими военными для проезда на Запорожскую АЭС, передает Reuters со ссылкой на представителя организации.