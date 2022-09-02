МАГАТЭ провело первичную оценку состояния Запорожской АЭС

Сотрудникам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) было сложно добраться до Запорожской АЭС, но по прибытии на станцию они смогли провести первичную оценку и увидеть профессиональную работу персонала. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Да, это (добраться до АЭС) было непросто. Но важно, что мы прибыли. <...> Для меня работа начинается сейчас. Мы провели первичную оценку. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, миссия МАГАТЭ за пару часов увидела ключевые вещи, которые хотела посмотреть. Он добавил, что участники инспекции останутся в городе и планируют встретиться с жителями Энергодара.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на станцию около 14:00 1 сентября и пробыла там несколько часов. Двумя днями ранее представители агентства встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Визит делегации МАГАТЭ связан с сообщениями о продолжающихся ударах по АЭС. Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона обстреливает станцию с середины июля. Москва отвергает обвинения Киева в размещении на АЭС тяжелого вооружения.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

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За последнюю неделю военно-гражданская администрация Запорожской области неоднократно сообщала об атаках на АЭС, а также о задержании группы диверсантов, которая якобы готовила на станции теракт. Утром 1 сентября Минобороны сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС. В ведомстве назвали это провокацией, направленной на срыв визита делегации МАГАТЭ.