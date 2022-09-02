В Запорожской ВГА сообщили о серии мощных взрывов в Мелитополе

Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области, сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы», — написал он.

Корреспондент ТАСС уточнил, что в городе было слышно пять сильных взрывов. По предварительной информации, сработала ПВО.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Местные власти не раз сообщали о попытках украинских войск обстрелять город. Последний раз — 29 августа. Тогда Рогов заявил о пяти взрывах в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.

Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

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