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В Запорожской ВГА сообщили о серии мощных взрывов в Мелитополе

Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области, сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы», — написал он.

Корреспондент ТАСС уточнил, что в городе было слышно пять сильных взрывов. По предварительной информации, сработала ПВО.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Местные власти не раз сообщали о попытках украинских войск обстрелять город. Последний раз — 29 августа. Тогда Рогов заявил о пяти взрывах в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.

Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской и Харьковской областей. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявил об «освобождении» Луганской народной республики.



 

Теги
Мелитополь взрывы Запорожская область Военная операция на Украине
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