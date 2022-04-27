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Политика ,  
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В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

За два дня в непризнанной республике атаковали здание Министерства госбезопасности, воинскую часть и поселок, где находится ретранслятор. Власти Приднестровья заявили о причастности к инцидентам «украинских боевых групп»
Последствия обстрела здания МГБ в Тирасполе
Последствия обстрела здания МГБ в Тирасполе (Фото: mvdpmr / Telegram)

В связи с введением в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) «красного» уровня террористической угрозы под охрану взяты все объекты государственной важности, говорится в сообщении на сайте МВД. В последние дни в Приднестровье случилось несколько происшествий: обстрел здания Министерства госбезопасности, взрывы в поселке Маяк и нападение на воинскую часть.

Режим был введен указом президента Приднестровья Вадима Красносельского 26 апреля на 15 дней, сообщил министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу. В связи с этим на въездах в города и на границах районов выставлены блокпосты. Проводится выборочный досмотр транспорта для выявления оружия и боеприпасов, а ночью проверяют все автомобили, заявил глава приднестровского МВД.

«Если возникнет необходимость, будем дооборудовать посты. Уже проводятся работы там, где необходимо дополнительное освещение в темное время суток. Каких-либо происшествий на блокпостах не было», — заявил Нягу.

МВД Приднестровья перевело милиционеров на усиленный режим несения службы, на улицах, площадях, вокзалах, в парках и других общественных местах дежурят патрули, сообщил он.

В этом году в целях безопасности в Приднестровье отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка», будут проведены только церемонии возложения цветов к памятникам и могилам сражавшихся в Великой Отечественной войне, заявили в МВД республики.

25 апреля здание Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе было обстреляно из гранатомета, никто не пострадал, в здании были выбиты окна. 26 апреля в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы. Совет безопасности ПМР назвал эти события террористическими атаками.

Президент Приднестровья заявил о причастности к произошедшему «украинских боевых групп», которые своими действиями хотят втянуть республику в конфликт.

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27 апреля глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина готова взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. Кишинев в ответ заявил, что исключает любые силовые действия для возвращения Приднестровья под свой контроль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Киева достаточно провокационным, а МИД России заявил, что Москва не хотела бы втягивания республики в происходящее вокруг Украины.

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Теги
Кирилл Соколов
Приднестровье теракты обстрелы Молдавия Украина
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