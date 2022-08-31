Глава Запорожской ВГА раскрыл длительность визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции продлится один день, заявил «Интерфаксу» глава временной администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [как цель визита] — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», — сказал он.
Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа. По словам главы ВГА, они должны направиться на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда — сразу в Энергодар.
Балицкий заявил, что на территории АЭС пророссийские власти готовы показать доказательства обстрелов станции со стороны Украины: места «прилетов» и обломки снарядов и беспилотников, а также свидетельства местных жителей. Однако он отметил, что не питает «больших надежд» в возможности сказать «правду, кто является ядерным террористом».
Миссия МАГАТЭ должна была прибыть на станцию гораздо раньше, однако визит не могли согласовать. Москва обвиняла Киев и Запад в препятствовании поездке, а они — Москву.
Москва настаивала, что приезд миссии МАГАТЭ через украинскую территорию небезопасен, однако затем согласилась допустить ее на станцию не через подконтрольные России территории. Позднее Кремль гарантировал миссии безопасность в подконтрольной Москве зоне.
29 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия направляется в Киев, чтобы оттуда поехать на ЗАЭС. В делегацию вошли 13 специалистов агентства, ее возглавляет сам Гросси. По данным The New York Times, в составе миссии — эксперты «в основном из нейтральных стран» (Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии), специалистов из США и Великобритании там нет.