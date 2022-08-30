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В Кремле ответили на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Российская спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планом, все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать недавнее обращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что Украина вернет под контроль утраченные регионы, и посоветовал российским военным уходить с занятых территорий. Пескова спросили, обеспокоен ли Кремль подобными заявлениями.

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Зеленский заявлял о планах вернуть территории, занятые российскими войсками. То же самое он говорил о Крыме, который вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. В частности, 23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» президент обещал вернуть Крым «любыми средствами», которые Украина сочтет правильными, без консультаций с другими странами. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал планы Зеленского «плохой затеей». Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Территории, утраченные в ходе спецоперации, Киев считает оккупированными. Сейчас российские войска контролируют Луганскую и Херсонскую области (в границах Луганской области Россия признала ЛНР), центр и юг Запорожской, а также части Харьковской и Донецкой областей (в ее границах Россия признала ДНР).

Там созданы военно-гражданские администрации (ВГА), работают российские телеканалы и связь. Также Москва упростила процесс получения гражданства для всех украинцев.

Власти занятых российскими войсками территорий допускали проведение референдумов о вхождении в состав России. О том, что референдумы состоятся, так как эти территории — регионы России, говорил секретарь генерального совета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

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Киев по-прежнему считает территории частью Украины. Зеленский не раз подчеркивал, что Киев выйдет из переговорного процесса, если референдумы в занятых регионах состоятся.

Операция на Украине идет с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин говорил, что страна не планирует оккупировать украинские территории.

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