Зеленский провел секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте
Президент Украины Зеленский провел секретное совещание с ВСУ и СБУ о ситуации на фронте
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно носило секретный характер, сообщается на сайте президента Украины. Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и «других сил обороны». Обсуждалась обстановка на фронте и другие вопросы безопасности, а также потребности украинской армии.
«Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов Верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.
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