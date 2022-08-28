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Зеленский провел секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Президент Украины Зеленский провел секретное совещание с ВСУ и СБУ о ситуации на фронте
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно носило секретный характер, сообщается на сайте президента Украины. Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и «других сил обороны». Обсуждалась обстановка на фронте и другие вопросы безопасности, а также потребности украинской армии.

«Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов Верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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