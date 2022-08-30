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Минобороны назвало число получивших российские паспорта жителей Запорожья

Минобороны: российские паспорта получили более 8 тыс. жителей Запорожья
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Более 8 тыс. жителей Запорожской области, часть которой контролируют российские войска, получили гражданство России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Свыше 8 тыс. жителей освобожденных территорий Запорожской области уже получили паспорта граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Всего жители занятой части области подали около 35 тыс. заявлений. Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр — город Запорожье — контролирует Украина.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российские паспорта начали выдавать в Запорожской области 11 июня. До этого, в конце мая, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также подконтрольной России Херсонской области, права на получение гражданства страны в упрощенном порядке. После этого в занятых российскими войсками городах Запорожья открылись центры выдачи паспортов. Они работают в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре и в других городах региона.

Представители военно-гражданской администрации Запорожья (создана на подконтрольных российским войскам территориях) не раз заявляли о намерении провести референдум по вопросу о присоединении региона к России. В начале августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал соответствующее распоряжение. В регионе работает российская связь и действует бивалютная зона — в обращении находятся как рубли, так и гривны.

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Киев, который разорвал дипломатические отношения с Москвой после начала спецоперации, неоднократно подчеркивал, что выйдет из переговорного процесса об урегулировании конфликта, если на занятых Россией территориях пройдут референдумы. Украина считает утраченные территории оккупированными.

В Кремле на заявления украинских властей отвечали, что референдум планируют провести сами жители региона. «Это же не мы проводим референдум. <...> [Президенту Украины Владимиру Зеленскому] нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин в начале спецоперации говорил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

Теги
паспорта российское гражданство Запорожская область
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