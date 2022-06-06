В Запорожской области откроют центры выдачи российских паспортов

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В городах Запорожской области, которые находятся под контролем России, откроются центры выдачи российских паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД региона Алексея Селиванова.

«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры», — сообщил он.

По словам Селиванова, открытие новых центров позволит жителям разных районов области, а не только Мелитополя, где центр выдачи открылся раньше, подавать заявление на российское гражданство по месту жительства.

Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр остается под контролем Украины. Сейчас на территории, которая занята российскими военными, действует бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться и в рублях, и в гривнах, кроме того, как указывали власти Крыма, в регионе теперь работает российская связь.

Пророссийская военно-гражданская администрация области заявляла, что в будущем регион должен войти в состав России. В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также Херсонской области, которая полностью подконтрольна России, права получить российское гражданство по упрощенной форме.